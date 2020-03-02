الاتحاد الأوروبي لأردوغان.. “احترم اتفاقياتك” بشأن اللاجئين

بعد أن هدد مجدداً، الاثنين، بملايين اللاجئين الذين سيتوجهون إلى الحدود التركية من أجل العبور باتجاه أوروبا، دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى احترام اتفاقياته التي تعهد بها سابقاً في بروكسل بشأن اللاجئين.
وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي وبرلين يتوقعان من تركيا احترام اتفاقها مع بروكسل بشأن منع المهاجرين من الوصول إلى التكتل.
وأضاف ستيفن سيبرت في تصريحات للصحافيين من برلين “نحن مقتنعون بقيمة الاتفاق ونتوقع احترامه”.
كما اعتبر أنه إذا كانت أنقرة غير راضية عن الاتفاق، فينبغي معالجة ذلك من خلال المحادثات بين الطرفين.
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