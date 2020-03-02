الرئيس العراقي يبدأ مشاورات مع قادة لاختيار رئيس وزراء جديد

بدأ الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم الإثنين، مشاورات مع قادة عدد من الكتل السياسية لاختيار رئيس وزراء جديد، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز يالعربية.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، في وقت سابق من مساء اليوم، إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عن تشكسل الحكومة، وأقترح "إجراء انتخابات مبكرة في يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل".

هذا وأعلن علاوي، مساء أمس الأحد، إنسحابه من التكليف بشأن تشكيل الحكومة، عقب أن اخفق البرلمان اليوم في عقد جلسة استثنائية، كانت مخصصة لتمرير الحكومة بسبب رفض أغلب الكتل السنية، والكورد، وكتل شيعية.