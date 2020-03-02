الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 حالة، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أكدت مساء الجمعة الماضي، على ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 6 حالات.

وقبل أسبوع، أودع مسافران إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي، بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس، التي انتشر بها الفيروس.