كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يعلن استقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مبعوث منظمة الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، مساء اليوم الإثنين، "استقالته" وعزا ذلك لأسباب صحية.

وقال سلامة، في تغريدة عبر حساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "حاول على مدار عامين ونصف العام إعادة توحيد الليبيين ومنع التدخل الخارجي".

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وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، قد حذر يوم الجمعة الماضي، في مؤتمر صحفي، من تداعيات "انهيار الهدنة في ليبيا"، معربًا عن خشيته من "تحول الصراع في ليبيا إلى حرب إقليمية مع تدخل أطراف خارجية".

وأضاف في ختام جولة مفاوضات بين فرقاء ليبيا: أننا "خضنا 3 أيام من المفاوضات على المسار السياسي بين الأطراف الليبية في مدينة جنيف، ووضعنا جدول أعمال للمسار السياسي، ولا يمكن لمسارات التفاوض الاستمرار تحت القصف، ولا بد من احترام الهدنة الموقعة في يوم 12 يناير الماضي، مع استمرار المفاوضات على المسارات الثلاثة: الاقتصادي والسياسي والعسكري".

كما أعلن أنه "سيتم توجيه الدعوة خلال أيام لعقد جلسة ثانية من المفاوضات في جنيف بين الفرقاء، مع محاولة إقناع من لم يحضروا الجولة الأولى بالمشاركة"، مشدداً على أن "المسارات الثلاثة للتفاوض متزامنة ولكنها غير مترابطة، وأن التعثر أو التقدم في أي مسار لن يؤثر على المسارين الآخرين".