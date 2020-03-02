كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان.. جرحى وقتلى جراء انفجار داخل ملعب كرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حاكم إقليم خوست في أفغانستان، مساء يوم الاثنين، أن "انفجارًا وقع في ملعب لكرة القدم بالإقليم الواقع جنوب شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل".

وقال مدير شرطة ولاية خوست سيد أحمد بابازي: "إنفجرت دراجة نارية مفخخة خلال مباراة كرة قدم في مقاطعة نادر شاه كوت بعد ظهر اليوم، وقتل ثلاثة مدنيين وأصيب 11 بجروح"، في الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن.

وأعلنت حركة طالبان إنتهاء الهدنة مع القوات الأفغانية؛ حيث ذكر المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أن "خفض العنف انتهى الآن، وعملياتنا ستتواصل كالمعتاد"، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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وأضاف مجاهد: "بحسب الاتفاق بين طالبان وواشنطن، فإن مقاتلينا لن يهاجموا القوات الأجنبية، ولكن عملياتها ستتواصل ضد قوات إدارة كابول".

ويأتي الإعلان بعد يوم من تأكيد الرئيس الأفغاني أشرف غني على أنه سيواصل الهدنة الجزئية على الأقل حتى بدء المحادثات بين المسؤولين الأفغان وطالبان في العاشر من مارس حسب ما هو مقرر.

وبموجب الاتفاق، ستغادر القوات الأجنبية افغانستان خلال 14 شهرًا، مقابل الحصول على ضمانات أمنية من طالبان وتعهدها بإجراء محادثات مع حكومة كابول.

وحذر غني المسلحين الإثنين من أنه ليس ملتزما ببند في اتفاق الدوحة ينص على الإفراج عن الآف من سجناء طالبان.