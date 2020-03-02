كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. ثلاث دول أوروبية تعلن تقديم مساعدت مالية لإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلبنت وزارة الخارجية البريطانية، مساء اليوم الاثنين، أنالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عرضت مساعدات مالية بقيمة قدرها 5 ملايين يورو (5,6 مليون دولار) إلى إيران؛ للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

كما ذكر البيان أن الدول الثلاث ستوفر الدعم من خلال منظمة الصحة العالمية أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى، موضحاً أنه سيتم إرسال مواد طبية إلى إيران، اليوم، بما في ذلك معدات للفحوص المخبرية وبدلات واقية للجسم وقفازات.

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​هذا ووصل عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 66 حالة، وذلك في وقت أعلن فيه الناطق باسم الحكومة علي ربيعي أن الحدود الإيرانية مع العراق تبقى مفتوحة.

وأعلنت الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

وقال مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا رئیسي: إن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501 وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، لافتاً إلى وقوع " 523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".