في الندوة الصحافية التي عقدها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة خالد آيت الطالب، مساء اليوم الاثنين، قال هذا الأخير، إنه تم توفير ما مجموعه 671 سريرا تحسبا لظهور فيروس “كورونا” بالمغرب.
وأكد آيت الطالب، على أن ليس هناك نقص في المواد اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية بالمغرب، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور الوباء، منظمة الصحة العالمية تقدم الدعم اللازم.
وبخصوص الكمامات الواقية، قال الوزير “عندنا مخزون 12 مليون كمامة، لاستعمالها متى اقتضى الحال، والدركة الملكي والوقاية المدنية يوفرون احتياطات مهمة للكمامات”، وأوضح الوزير، أنه من المفروض أن يضع المصابون بالداء الكمامات وليس الأصحاء.
وقدم وزير الصحة مجموعة من النصائح للمواطنين، وقال إنه يجب اجتناب مناطق الازدحام، وغسل اليدين الصابون.
وأضاف الوزير، “ان كانت حالة مشتبه فيها يتم عزلها صحيا، إلى حين إجراء التحاليل المخبرية، ولو فرضنا وجود حالة كورونا، سنبقى في نفس الحالة، ويتم عزل الحالة لمدة 14 يوما، وبعد إجراء تحليلين مخبريين سلبيا، سيعلن عن امتثال الشخص للشفاء”.
ويرى المسؤول الحكومي، أن وزارة الصحة، “متمكنة من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الداء، والمغرب لديه تجربة كبيرة في الميدان، ومثال يحتدى به”.
كانت هذه تفاصيل خبر آيت الطالب: جهزنا لحد الآن 671 سريرا تحسبا لوصول “كورونا” ولدينا 12 مليون كمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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