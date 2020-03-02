العثماني يُطمئن المغاربة: لا تخافوا ولا شيء خطير لحد الآن.. ونأخذ احتمال وصول “كورونا” بمأخذ الجد

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء اليوم الاثنين، في ندوة صحافية عقدها مع وزير الصحة خالد آيت الطالب، بملحقة رئاسة الحكومة بالرياض، إنه ليس هناك شيء أي جديد بخصوص فيروس “كورونا”، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة إصابة لحد الآن.

وأضاف العثماني، “ليس هناك أي شيء خطير، لا تخافوا، نريد أن نطمئن المغاربة، من خلال وسائل الإعلام ونخبرهم بالاستعدادات المغربية”.

وقال رئيس الحكومة إنه “منذ انتقل المرض من موطنه ووصل إلى 60 دولة، وأودى بحياة أكثر من 3000 شخص، وأصاب 90 ألف آخر، كان لابد أن تأخذ بلادنا احتمال وصول الفيروس إلى المغ ب محمل الجد، وبالتالي اتخذت مجموعة من الإجراءات”.

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وبخصوص احتمال إلغاء التظاهرات الثقافية والرياضية، قال العثماني، “التظاهرات تتابع حالة حالة، والمهم صحة المواطنين، ولن نقدم على إجراءات لا معنى لها، وتضر بلدنا والمغاربة”.

ودعا العثماني المواطنين الى الحفاظ على الهدوء، والاستمرار في العمل الاعتيادي ما لم يصدر عكس ذلك من السلطات المختصة.

وتحدث رئيس الحكومة عن الرحلات الجوية، وقال “ليس هناك أي شيء يدعو إلى ايقافها، ومنظمة الصحة العالمية لم توصي بذلك، وإنما برفع درجة اليقظة والمراقبة وخاصة للذين يأتون من مناطق انتشار الداء”.