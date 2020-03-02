عاجل.. السعودية تُعلن أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19، لمواطن قادم من إيران، عبر البحرين.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري، التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وشددت وزارة الصحة السعودية، على أن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.