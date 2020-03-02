كشف مصدر جيد الإطلاع، من داخل الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المماثلة، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن الاتحاد الدولي قرر استبعاد مجموعة من الدول في البطولة العالمية للجيدو، التي سيحتضنها المغرب أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري.
وشدد المصدر ذاته على كون الاتحاد الدولي قرر استبعاد أبطال 3 دول تعرف تفشي فيروس “كورونا”من المشاركة في التظاهرة، التي ستعرف مشاركة أزيد من 400 بطل، مبرزا أن الأمر يتعلق بكل من الصين، كوريا الجنوبية، وإيطاليا.
وأوضح المصدر ذاته أنه، إلى حدود اليوم الاثنين، لم يتم إلغاء التظاهرة بعدما أعلنت اللجنة الوطنية للقيادة، التي تم إحداثها منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن (كوفيد-19)، أنها تواصل تتبع الوضع الوبائي على المستوى الدولي وأنه من المحتمل اتخاذ تدابير إضافية .
وأكد بلاغ اللجنة أن هذه التدابير تتعلق أساسا بـ”تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة ببلادنا، وإلغاء التجمعات المكثفة، وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي تعرف تفشيا للوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر من جامعة الجيدو لـ” اليوم 24″: سيتم استبعاد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا من المشاركة في المغرب بسبب “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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