المصمم الشهير روميو ينتقد أزياء الفنانات المغربيات-فيديو

أبدى المصمم الشهير، روميو، رأيه في أزياء الفنانات المغربيات، ناصحا إياهن بالتعامل مع مصممين يشرفون على لباسهن، في إشارة مبطنة إلى وجود ملاحظات سلبية على أزيائهن.

روميو أضاف، في حديثه مع “اليوم24″، أنه لا يرغب في التعليق صراحة على أزياء الفنانات المغربيات، مقتصرا على توجيه نصيحته إليهن، مع توجيههن إلى التعامل مع مصممين، ما يدل على أنه غير راض تماما عن إطلالتهن.

وعن تعامله الدائم مع الفنانة أسماء لمنور، علق روميو أن باب التعامل مع باقي الفنانات مفتوح، ومرحبا بفكرة الإشراف على إطلالتهن.

يذكر أن المصمم روميو عرف بتطويره لتصاميم القفطان المغربي، ومزجها بثقافات أخرى يستوحي منها ابداعاته.