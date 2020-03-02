تونس تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحّة التونسي عبد اللطيف المكّي، اليوم الاثنين، تسجيل أوّل إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المسؤول الحكومي التونسي، خلال ندوة صحفة ظهر اليوم، أن الإصابة المسجلة تتعلق بشخص في الأربعينات من العمر عائد من إيطاليا.

وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ويتعلق الأمر بسيدة في الثالثة والخمسين من العمر، وابنتها العشرينية.