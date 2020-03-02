اللد: مصرع رجل وإصابة خطيرة لامرأة إثر تعرضهما لاعتداء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل رجل في السبعين من عمره وأصيبت امرأة في الستين بجروح خطيرة مساء اليوم، الإثنين، بعد أن هاجمها شخص واعتدى عليهما بصخرة في أحد شوارع مدينة اللد.
ووفقًا للمعلومات الأولية فإن الطواقم الطبية قدم العلاج لرجل وامرأة بعد أن اعتدى عليهما شخص بصخرة. وأقرت الطواقم وفاة المسن في المكان.
فيما نقلت المصابة لاستكمال العلاج بمستشفى "شيبا" في تال هشومير، وهي "تحت التخدير وموصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي"، وفق ما أفادت الطواقم الطبية.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، بحسب ما أعلنت في بيان صدر عنها، وذكرت أنها "شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث".
وأوضح بيان الشرطة أن الاعتداء وقع في منزل في شارع "ليلاخ" في مدينة اللد.
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