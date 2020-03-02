شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة عن تفشي «كورونا» في يران.. 523 إصابة جديدة و66 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي عبر التلفزيون الرسمي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1501 حالة والوفيات تصل إلى 66 حالة.

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