شكرا لقرائتكم خبر عن «غسان» يطلب إعفاءه من منصبه كمبعوث أممي إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الإثنين، إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إعفاءه من منصبه.

وأكد سلامة في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد.وعلي اليوم،وقد عقدت قمة برلين،وصدر القرار 2510،وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، ان أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد.لذا طلبت من الامين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار".

يشار إلى أن سلامة سعى لاطلاق ثلاثة مسارات /عسكرية واقتصادية وسياسية/ لطرفي الصراع في ليبيا بموجب مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في التاسع عشر من شهر كانون ثان/يناير الماضي، ولكن عقد اجتماع للمسار العسكري في جنيف الشهر الماضي لم يتمخض عن نتائج ملموسة