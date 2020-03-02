شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي إعلان شفاء إحدى الحالات المصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

نفت وزارة الصحة الكويتية ما يشاع عن إعلان شفاء إحدى الحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد" في الكويت وتؤكد أن جميع الحالات بصحة جيدة وبحالة مستقرة وندعو الجميع إلى عدم الإلتفات إلى الأخبار والمعلومات غير الموثّقة من المصادر الرسمية.

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