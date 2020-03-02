شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل أول إصابه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وزارة الصحة التونسية تعلن عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في تونس وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من ايطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة.

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