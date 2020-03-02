ريال مدريد يحدد موعد عودة هازارد

2020-03-02 | 18:06
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قرر ريال مدريد رفقة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد أن الطريقة الأمثل لعلاج إصابة اللاعب الحالية هي الخضوع لعملية جراحية.
وأوضحت الصحيفة أن العملية ستكون يوم الخميس المقبل وأن اللاعب سيعود للمشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم من جديد بعد العملية.
وستكون مدة غياب هازارد المتوقعة بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" ما بين الشهرين والثلاثة، مما يعني عودته في الوقت الحاسم من الموسم، ليصبح متاحاً للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة اليورو الصيف القادم.
ولن يكون هازارد هو أول لاعب من ريال مدريد يخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة حيث سبقه جونزالو هيجواين، وفان نيستلروي وغيرهم.
وكان هازارد قد تغيب لفترة طويلة ببداية الموسم قبل أن يعود مؤخرًا ويشارك أساسيًا ضد سيلتا فيجو ويصاب من جديد ضد ليفانتي ويفقد ريال مدريد أهم صفقاته لأغلب فترات الموسم.
جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي كان قد شهد الكثير من الجدل حول الطريقة الأمثل لعلاج اللاعب الذي زادت إصاباته في الفترة الماضية قبل الاستقرار مؤخرًا على الجراحة.
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