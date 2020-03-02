الصحة تعلن عن اجمالي الحالات المصابة بفايروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن بلوغ عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا في العراق 26 حالة نصفها بالعاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا في العراق بلغت 26 حالة بينها 13 في العاصمة بغداد".
وأضاف البدر، أن "من الحالات ايضا أربع بالسليمانية وخمس حالات في كركوك واثنان في النجف وحالة واحدة لكل من محافظتي ميسان وبابل".
يشار الى أن وزارة الصحة أعلنت بوقت سابق من، اليوم الاثنين، عن رصد خمس حالات جديدة مؤكدة من المصابين بفايروس كورونا ثلاث في بغداد واخرى بميسان والخامسة في النجف.
وأضاف البدر، أن "من الحالات ايضا أربع بالسليمانية وخمس حالات في كركوك واثنان في النجف وحالة واحدة لكل من محافظتي ميسان وبابل".
يشار الى أن وزارة الصحة أعلنت بوقت سابق من، اليوم الاثنين، عن رصد خمس حالات جديدة مؤكدة من المصابين بفايروس كورونا ثلاث في بغداد واخرى بميسان والخامسة في النجف.
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