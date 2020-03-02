الصحة تعلن تسجيل خمس حالات اصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل خمس حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا، مشرية الى أن ثلاثة حالات في بغداد وواحدة في النجف واخرى في ميسان.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تشخيص خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ثلاث منها في بغداد وحالة في ميسان والخامسة في محافظة النجف".
وأوضحت، أنه "تمّت متابعة الحالات المشتبه بها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة وبعد إتمام الفحوصات تبيّن انها موجبة وهم حالياً يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".
وأكدت الوزارة، "اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد"، مشددة على "الالتزام بالتوصيات التي تمنع إنتقال العدوى".
وأوضحت، أنه "تمّت متابعة الحالات المشتبه بها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة وبعد إتمام الفحوصات تبيّن انها موجبة وهم حالياً يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".
وأكدت الوزارة، "اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد"، مشددة على "الالتزام بالتوصيات التي تمنع إنتقال العدوى".
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