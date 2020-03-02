صحة الكرخ تعلن تسجيل حالة سابعة مصابة بـ 'كورونا'

وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تشخيص حالة سابعة بمرض فايروس كورونا لرجل بعمر ٥٨ سنة في دائرة صحة الكرخ".

وأضافت أن "التشخيص تم في مستشفى الشهيد الحكيم في الشعلة وهو من سكنة منطقة چكوك وكان عائداً من ايران".

