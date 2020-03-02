أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الاثنين، عن تسجيل حالة سابعة مصابة بـ" فيروس كورونا".
وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تشخيص حالة سابعة بمرض فايروس كورونا لرجل بعمر ٥٨ سنة في دائرة صحة الكرخ".
وأضافت أن "التشخيص تم في مستشفى الشهيد الحكيم في الشعلة وهو من سكنة منطقة چكوك وكان عائداً من ايران".
وأضافت أن "التشخيص تم في مستشفى الشهيد الحكيم في الشعلة وهو من سكنة منطقة چكوك وكان عائداً من ايران".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن تسجيل حالة سابعة مصابة بـ 'كورونا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.