صحة الرصافة تعلن تفاصيل آخر أربع إصابات بـ' كورونا'

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الاثنين، تفاصيل آخر أربع حالات إصابة بـ" فيروس كورونا" ومناطق سكناهم، فيما أكدت تواجد المصابين جميعهم في مستشفى "أبن الخطيب" لتلقي العلاج.

وقال مدير اعلام الدائرة صلاح صالح في بيان أطلعت عليه الخليج 365، إن "هناك أربع حالات إصابة في نطاق الدائرة، الحالة الاولى لمريضة بعمر ٦٥ سنة عادت مؤخرا من ايران تسكن منطقة الحبيبية ظهرت عليها اعراض الاصابة بالفيروس بعد عودتها من ايران وبعد اجراء الفحوصات المختبرية تأكد وجود الفيروس وتم تشخيصها في مستشفى الشيخ زايد".



وأضاف صالح، أن "الحالة الثانية لرجل بعمر ٤٣ سنة يسكن منطقة الكرادة ظهرت عليه الاعراض بعد عودته من ايران تم تشخيصه في مستشفى الشيخ زايد".

وأوضح، أن "الحالة الثالثة هي لمريضة تبلغ من العمر 50 عام من منطقة مدينة الصدر ربة بيت تم تشخيصها في مستشفى الامام علي (ع) قادمة من ايران ظهرت عليها اعراض المرض بعد عودتها من ايران".

وأكد صالح، ان "الحالة الرابعة لمريض يبلغ من العمر 42 عام من مدينة الصدر موظف تم تشخيص حالته الموجبة في مستشفى ابن الخطيب بعد قدومه من ايران".



وأشار إلى ان "الحالات الاربع تتواجد الآن في مستشفى ابن الخطيب لتلقي العلاج اللازم لعدم تفشي الفيروس وهي في حاله صحية جيدة ويقدم لها افضل الخدمات الطبية والصحية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق، من اليوم الاثنين، اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في بغداد (الرصافة) وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة إلى 21.