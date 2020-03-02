الحربي: الإمارات ترسل مساعدات إنسانية وطبية إلى إيران لمكافحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 أبوظبي طهران - الخليج 365 قال الإعلامي، جمال الحربي، إن "الإمارات ترسل مساعدات إنسانية وطبية إلى إيران بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

وأضاف الحربي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - تابعها "الخليج 365" - "حيث نقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية 7.5 طن من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية". Advertisements ومضى "باسم الإنسانية شكراً إمارات الخير". وكان الحربي قال في تغريدة أخرى عن موضوع آخر "في بلد الابتكار وصناعة الجودة والتميز.. الإمارات تطلق خدمة "المتسوق السري" الذي سيعزز التفاني في خدمة المجتمع ورفع أداء المؤسسات والأفراد بلا حدود". وواختتم "طموح قادة.. يصنع سعادة شعب"

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