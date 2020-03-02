السويد تعلق رحلاتها الجوية المباشرة مع إيران على خلفية تفشي "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت وكالة النقل السويدية، اليوم الاثنين، أنها علقت رحلات الطيران المباشرة مع إيران كإجراء احترازي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.



وجاء في بيان لوكالة النقل: "أقرت وكالة النقل سحب تصاريح الرحلات الجوية الإيرانية مؤقتًا. هذا يعني أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين إيران والسويد مؤقتًا، بناء على توصية من وزارة الصحة".

وأكدت السويد، حتى الآن، 14 حالة إصابة بفيروس كورونا. وترتبط ست حالات إصابة بزيارة إيران. وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر من 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقارب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد.

وبلغ عدد حالات الوفاة في إيران جراء فيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة، وذلك في وقت أعلن فيه الناطق باسم الحكومة علي ربيعي أن الحدود الإيرانية مع العراق تبقى مفتوحة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

وذكر مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، في مؤتمر صحافي، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1501 وعدد الوفيات 66 والمتعافين 291"، مشيرا إلى وقوع " 523 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف رئيسي "حققنا تطورا في مجال الاختبارات على كورونا"، مضيفا "نطالب أبناء الشعب الإيراني بالبقاء في المنازل"، وأكد أن "معظم الإصابات بفيروس كورونا يمكن علاجها في المنازل".