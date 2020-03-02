ميركل تدين استخدام أردوغان ملف اللاجئين للضغط على أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، استخدام تركيا اللاجئين لممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي ”غير مقبول“، من خلال فتح حدودها مع اليونان.



وقالت: ”من غير المقبول أن يعبر أردوغان وحكومته عن استيائهم ليس في التعاطي معنا كاتحاد أوروبي، بل على حساب اللاجئين“، في وقت تسعى أنقرة للحصول على دعم غربي في سوريا.

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