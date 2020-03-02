الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بمحفزات مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تعافت مؤشرات بورصة وول ستريت عند الفتح، الإثنين، من بعض خسائرها التي منيت بها مؤخراً، وذلك بعد تركيز المستثمرين على الإجراءات التحفيزية للبنوك المركزية، للتصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا.



وفتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة 1%، لكنها قلصت مكاسبها في التعاملات المبكرة.

Advertisements

وبدأت إيطاليا كأول دولة أوروبية، أعداد حزمة من الإجراءات بقيمة 3.6 مليار يورو نحو 4 مليارات دولار، لمواجهة التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وبلغت حالات الإصابة بإيطاليا نحو 1700 حالة حتى أمس الأحد، وتتركز الإصابات في إقليمي لومبارديا وفينيتو، وذلك مع أسوأ تفشٍ للفيروس في أوروبا.

ومن جانبه قال هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني، الإثنين، إن البنك سيعمل على ضمان استقرار الأسواق المالية من خلال شراء الأصول لضخ السيولة النقدية في الأسواق.

وأصيب نحو 90 ألف شخص في أكثر من 60 بلداً بالفيروس بينما توفي أكثر من 3 آلاف شخص بالمرض، في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمنع تحوله إلى وباء عالمي.