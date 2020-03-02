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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر تعلن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت الوزارة أن اثنين من المواطنين القطريين واثنين من العمالة المنزلية كانا بصحبتهما في السفر جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأشارت وزارة الصحة القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى "تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد2019 ) في دولة قطر، منهم اثنين من المواطنين القطريين واثنتين من العمالة المنزلية كانتا بصحبتهما في السفر".
وأضاف البيان "هم من الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من الجمهورية الإيرانية في 27 شباط/ فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات حتى الآن".
ووضعت السلطات القطرية المصابين قيد العزل التام، وبحسب بيان وزارة الصحة فإن المصابين في حالة صحية مستقرة، و"لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم".
كما أشارت وزارة الصحة إلى أن الحالات الثلاث الأولى التي تم الإعلان عنها في وقت سابق بوضع صحي مستقر ويخضعون للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية.
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