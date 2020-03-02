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السعودية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

السعودية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

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وأوضحت أن المصاب لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران قبل قدومه للبحرين.

وقالت وزارة الصحة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وأشارت إلى أن ”الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة“.

وتابعت: ”إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص“.

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