لبنان يسجل 3 إصابات مؤكدة بكورونا ليبلغ عدد المصابين 13

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 13.



وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، "تعلن وزارة الصحة العامة تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي".

وأعلنت أن المصابين "حاليا موجودون في غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالتهم مستقرة"، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

Advertisements

وناشدت الوزارة "جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، التقيد التام بتدابير العزل المنزلي".

وأعلنت الحكومة اللبنانية، السبت الماضي، وقف الحملات والرحلات إلى المناطق المعزولة في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.