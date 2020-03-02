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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل عبد المهدي يقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في ديسمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365
قال رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أنه يقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 4 ديسمبر القادم.
وذكر عبد المهدي، في رسالة وجهها للرئيس العراقي ورئيس مجلس النواب نشرها على "فيس بوك"، إنه قرر "دعوة مجلس النواب الموقر إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي، ونقترح يوم 4 كانون الأول 2020 كموعد للانتخابات".
وأضاف أنه يجب أن تتوفر "للمفوضية كل المستلزمات التي تمكنها من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقترح، وأن يحل مجلس النواب الموقر نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور".
ودعا عبد المهدي إلى "تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور، فلا حكومة تصريف الأمور اليومية هي الحل المناسب الذي يحتاجه العراق في ظروفه الحساسة هذه، ولا الغياب عن المنصب أو خلوه هي الحلول المثالية".
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