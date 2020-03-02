بولتون: كوريا الشمالية لن توقف تجاربها النووية بشكل طوعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن كوريا الشمالية لن توقف تجاربها النووية، بشكل طوعي، مشيرا إلى أنها تواصل العمل في هذا الاتجاه.



وكتب بولتون، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "كما كنا نتوقع. استأنفت كوريا الشمالية تجارب الصواريخ الباليستية، وانتهكت قرارات الأمم المتحدة مجددا".

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وتابع: "سياسة الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تواجه الواقع، الذي يقول إن كوريا الشمالية لن تتوقف طواعية، عن تجاربها الصاروخية".

وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تطلق فيها كوريا الشمالية مقذوفا خلال هذا العام.

وتأتي عملية الإطلاق، التي قامت بها كوريا الشمالية، بعد مرور 95 يوما من العملية الأخيرة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

يذكر أن التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية في نوفمبر، شملت إطلاق مقذوفين من راجمة الصورايخ العملاقة متعددة الفوهات من منطقة "يونبو" الواقعة في إقليم "هامغيونغ الجنوبي" بكوريا الشمالية، وحلق المقذوفان إلى مسافة 380 كم، بارتفاع أقصى 97 كم.