مقتل ثلاثة على الأقل في انفجار لملعب لكرة القدم بأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

الخليج 365

أعلن حاكم إقليم خوست بأفغانستان، عن وقوع انفجار في ملعب لكرة القدم بالإقليم الواقع جنوب شرقي البلاد مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل اليوم الاثنين.



ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار، وقال الحاكم حليم فدائي، إنه لا يعرف من الذي يقف وراء الهجوم.

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يذكر أنه تم الاتفاق بين الإدارة الأمريكية و"طالبان" على أنه سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 من سجناء "طالبان" مقابل ما يصل إلى 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس/ آذار.

ولكن الرئيس الأفغاني، أشرف غني قد صرح، يوم أمس الأحد، أن الحكومة لم تقطع تعهدا بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من "طالبان" كما جاء في اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع الحركة.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة "طالبان"، يوم السبت الفائت، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة للانسحاب تدريجيا من أطول حروبها إلا أن كثيرين يتوقعون أن تكون المحادثات بين الأطراف الأفغانية أكثر تعقيدا.