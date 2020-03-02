شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس تعلن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وبينت الوزارة أن الحالة لتونسي عائد من إيطاليا، بحسب وكالة تونس الرسمية للأنباء. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) أن "وزارة الصحة أعلنت بعد ظهر اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة".

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