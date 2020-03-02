الحريري عرض مع السفير الصيني للمستجدات والعلاقات الثنائية والإجراءات لمكافحة كورونا

إلتقى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في "بيت الوسط"، سفير ​الصين​ في ​لبنان​ ​كيجيان وانغ​- kejian Wang، وتناول اللقاء عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات في الصين، خصوصًا الإجراءات المتّخذة لمكافحة فيروس "كورونا" ومنع انتشاره، والعلاقات الثنائيّة بين البلدين.

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