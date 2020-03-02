تعميم لمصلحة الليطاني يتعلق بشرعة العاملين لمكافحة الأمراض المعدية والإنتقالية

ركّزت "​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​" في تعميم رقمه 1145/2020 يتعلّق بشرعة العاملين في المصلحة لمكافحة ​الأمراض​ المعدية والإنتقالية، أعلنت فيه إجراءات لحماية المستخدمين من تفشّي "​فيروس كورونا​"، على أنّه "لما كان فيروس "كورونا" المستجد بمثابة تهديد وبائي تواجهه ​الدولة اللبنانية​ ومؤسّساتها العامّة ويعرّض مواطنيها للخطر، ولا يمكن مواجهته دون مواكبة قانونيّة وإجراءات إداريّة ملزمة قانونًا تحدّ من انتشاره وتنظّم تدارك خطره، وتضمن استمراريّة العمل في المرافق العامة وتحدّ من نقص وغموض النصوص، لذلك نعمّم وجوب الإلتزام بما يلي:

- أوّلًا: تُعتبر الكمامات والأوقية العازلة والقفازات ومواد التنظيف والتطهير الشخصيّة كافّة المستخدَمة خلال العمل بمثابة نفقات اكساء تؤمّنها المصلحة على نفقتها للمستخدمين دوريًّا بناءً على اقتراح الرئيس المباشر، ويتمّ تسليمها من المستودع فورًا بموافقة رئيس المصلحة الإدارية ويستمرّ تغييرها وتجديدها.

- ثانيًا: يتوقّف خلال شهر آذار الحالي إعطاء المستخدمين والمتعاقدين منح الإجازات المخصّصة لقضائها خارج الأراضي اللبناني، ويفرض على جميع المستخدمين المستفيدين من إجازات في الخارج حاليًّا التواصل مع طبيب المصلحة لتحديد إمكانيّة معاودة أعمالهم والإجراءات والتدابير الّتي يجب اتخاذها والتحاليل الطبيّة الّتي يجب إجراؤها، والإمتناع عن مخالطة المستخدمين والمشتركين والمتعاملين إلى حين معاودتهم إلى أعمالهم.

- ثالثًا: يمنع على العاملين والمستخدمين كافّة في المصلحة، في حال مخالطتهم لمرضى أو لوافدين من البلدان المصابة بالوباء، معاودة أعمالهم إلّا بعد موافقة طبيب المصلحة والخضوع للإجراءات والتدابير والتحاليل الواردة في البند ثانيًا أعلاه.

- رابعًا: يُمنع استخدام ساعة الدوام وبصمة اليد والمرافق العامة والأجهزة المشتركة في مكاتب المصلحة إلّا بعد تعقيم اليدين قبل وبعد استخدامها، علمًا أنّ المصلحة مسؤولة عن تأمين مواد التطهير والتعقيم كافّة ومتابعة تعقيم هذه المرافق والأجهزة.

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- خامسًا: التأكيد على أنّ الحفاظ على النظافة الشخصيّة وتجنّب العادات والمجاملات البائدة والإمتناع عن المشاركة في الأكواب وعبوات المياه والتنقل بين المكاتب، هو من البديهيّات للحفاظ على الجو الصحي العام في المصلحة، سواء في ما بين العاملين أو بينهم أو بين المشتركين والمتعاملين مع المصلحة.

- سادسًا: وجوب التعاون مع الفرق المختصّة بالتعقيم وفتح المكاتب والمخازن لتمكينها من القيام بعملها، وإبلاغ دائرة المواد والصيانة عن أي خلل في قيامها بمهامها وتسهيل أعمال التبخير والتطهير، وتصحيح البيئة، والتثقيف الصحي العام.

- سابعًا: وفي ظلّ إقفال ​المدارس​ وتأثير ذلك على العاملات الأمهات، تكلّف دائرة الموارد البشريّة بمراعاة أوضاعهن بالنسبة لأوقات الحضور والمغادرة، على ألّا يشكّل ذلك ذريعة للإخلال بالإنتظام الإداري.

- ثامنًا: التأكيد أنّ مخالفة التدابير الصحيّة تعرّض المخالفين للمادة 604 من قانون العقوبات الّتي تعاقب من تسبّب عن قلّة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض ​الإنسان​ بالحبس حتّى ستة أشهر. وتعاقب الفاعل الّذي أقدم على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلًا عن الغرامة.

- تاسعًا: تتولّى المصلحة الإداريّة تحديد الإطار القانوني والإداري لحالة التغيب عن العمل بسبب الحجر الصحي و/أو العزل الذاتي لكلّ حالة على حدة، لجهة مدى اعتباره من ضمن الإجازة المرضيّة أو الإداريّة أو الغياب بعذر".