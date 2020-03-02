مشرفيّة عرض ملف النازحين مع وزيري الإدارة المحليّة والبيئة والشؤون الإجتماعية والعمل

التقى وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ ​رمزي المشرفية​ خلال زيارة قام بها إلى سورية، وزراء الإدارة المحلية و​البيئة​ المهندس ​حسين مخلوف​، الشؤون الإجتماعية والعمل ريما القادري والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني.

وعرض المشرفية خلال اللقاء ​ملف النازحين السوريين​ وكيفيّة تأمين عودة آمنة وكريمة لهم بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنيّة في هذا الملف، تطبيقاً لما ورد في ​البيان الوزاري​ للحكومة الحالية في الشق المتعلّق بملف ​النزوح​.

وشدّد المجتمعون على "ضرورة تفعيل التنسيق لما فيه مصلحة البلدين"، وأكد الوزيران مخلوف والقادري "توجيهات ​القيادة​ في سورية بوضع كافة الإمكانيات والسبل الآيلة للوصول إلى ​تحقيق​ عودة أبناء الوطن إلى قراهم ومنازلهم".