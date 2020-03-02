تعميم من نهرا للبلديات شمالا لاتخاذ اجراءات الحد من انتشار كورونا

اصدر ​محافظ​ ​لبنان​ الشمالي القاضي ​رمزي نهرا​ تعميما على ​البلديات​ في محافظة لبنان الشمالي لاتخاذ اجراءات الحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، يطلب من كافة رؤساء البلديات و​المخاتير​ و​الادارات العامة​ العمل على "توعية المواطنين حول ​الوقاية​ من انتشار الفيروس ومكافحته من خلال توزيع مواد التوعية الصادرة عن وحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى ​رئاسة الحكومة​ بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ العامة و​وزارة التربية والتعليم العالي​ و​منظمة الصحة العالمية​".

ومن الإجراءات "تأمين معلومات حول المستوصفات والمراكز الصحية الموجودة في البلدة لتحديد الموارد المتوافرة والاحتياجات الضرورية في حال تفشي الفيروس في لبنان وذلك في لبنان وذلك وفق النموذج المرفق في مدة اقصاها اسبوع من تاريخه، والتواصل المستمر مع المواطنين الوافدين من الدول التي لديها انتشار الفيروس عبر ​الهاتف​ والتأكد بالتزامهم بشروط العزل كما حددتها وزارة الصحة.

ومن توصيات نهرا، التبليغ فورا في حال اكتشاف اي حالة لا تلتزم بالمعايير، وذلك عبر القائمقاميين والاتصال المباشر بممثل ​وزارة الصحة العامة​ في الاقضية والمحافظة، بالإضافة إلى تعميم اجراءات الوقاية من الفيروس على كافة الادارات العامة والمؤسسات الواقعة في نطاق البلدة وفق الآلية المعتمدة في ​البلدية​".