كرامي يرعى حفل تسلم وتسليم رئاسة جامعة المدينة طرابلس

رعى رئيس مجلس امناء جامعة المدينة في ​طرابلس​ النائب ​فيصل كرامي​، حفل التسليم والتسلم لرئاسة جامعة المدينة في حرمها الرئيسي في طرابلس، بين السلف الدكتور احمد سامي منقارة والخلف الدكتور ادغارد رزق الذي عينه النائب كرامي قبل ايام بعد موافقة مجلس امناء الجامعة، في حضور عمداء ومديري الكليات وموظفي الجامعة وشخصيات.

وفي كلمة له، أكد كرامي، انه "لا يتسع المجال لتعداد مزايا منقارة ويكفي ان نشير بأن هذا الرجل الرائد قدم للجامعة ثمرة خبراته في ​الحياة​، وهو الذي تدرج في السلك العسكري الى أعلى المراتب، واختبر العمل الاهلي والاجتماعي والاداري عبر رئاسة ​بلدية طرابلس​، وتوج حياته المهنية وزيرا للتربية و​التعليم العالي​، فضلا عن كفاءاته العلمية والاكاديمية المشهودة. انه رجل الادارة ورجل الانضباط ورجل الحلم ورجل الانجاز وسيبقى اسمه جزءا من التاريخ المضيء لهذه الجامعة"ـ مشيراً الى انها "مناسبة لكي اقول من موقعي كرئيس لمجلس الامناء، ان جامعة المدينة ليست بالنسبة الي مجرد مؤسسة اكاديمية وعلمية وتربوية، انما هي كما يعرف الكثيرون تجسيد لحلم واحد عاشه اعز رجلين في حياتي، فالرجل الاول هو عمي الرئيس الشهيد ​رشيد كرامي​ الذي اطلق الفكرة ووضع اللبنة الاولى لكن الحروب العبثية التي شهدها ​لبنان​ لم تتح له ان يشهد ولادة هذا الحلم بشكل عملي. والرجل الثاني هو ابي الرئيس المرحوم ​عمر كرامي​ الذي بذل الجهود الجبارة لتحويل الحلم الى حقيقة ورافق ​مسيرة​ تبلوره حجرا حجرا، ووضع الاسس والمبادئ والاهداف التي من اجلها ولدت مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي التي تحمل اسم جامعة المدينة".