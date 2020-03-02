الحريري التقى سفيري تركيا ومصر والهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية

إلتقى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في "بيت الوسط"، سفير تركيا هاكان تشاكل - hakan cakil، وعرض معه للمستجدات السياسيّة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائيّة بين البلدين.
واستقبل السفير المصري في لبنان ياسر علوي، وعرض معه لتطورات الأوضاع في لبنان والعلاقات اللبنانيّة المصريّة.
كما التقى الحريري الهيئة الإداريّة الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت، وعرض معها لأوضاع العاصمة ومطالبها.
وأوضح يموت بعد اللقاء إلى "أنّنا تشرّفنا بزيارة الحريري، المرجعيّة الوطنيّة للاتحاد لوضعه بنتائج انتخابات الاتحاد الّتي جرت بأجواء من المنافسة الديمقراطيّة، مؤكّدين له أنّ الهيئة ستعمل على لم شمل جميع عائلات الاتحاد، والتواصل مع عائلات بيروت بهدف توحيد الرؤية لمواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها على جميع الصعد".
وهنأ الحريري الهيئة، متمنيا لها "التوفيق في العمل على ازدهار العاصمة وخدمة أهلها"، مجدّدًا استعداده الدائم لـ"بذل ما يلزم للنهوض ببيروت وتعزيز بنيتها التحتيّة وتطوير خدماتها".
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