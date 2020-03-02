عدوان بحث مع مسؤولة برنامج حكم القانون في برنامج التنمية بسبل التعاون بمجالات التشريع القانوني

إلتقى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب ​جورج عدوان​، مسؤولة برنامج حكم القانون في برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة اباما بسنياة، ترافقها المسؤولة عن تنسيق المساعدة القانونية فرح شدياق؛ وتم بحث سبل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالتشريع القانوني.

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