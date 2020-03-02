أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لدى تفقّده مع رئيس أركان وقادة الجيش التركي، مركز إدارة عمليات "درع الربيع" ضدّ قوات النظام السوري في إدلب السورية، أنّ "تركيا تقوم بمهمّة إنسانيّة وعسكريّة كبيرة من خلال عمليّة "درع الربيع" في إدلب، من أجل صون أراضيها ومن أجل إخوتنا السوريين".
وركّز على أنّ "القوات المسلّحة التركيّة تقوم بكفاح هام وكبير من خلال عملية "درع الربيع"، مشدّدًا على "عزمهم على كسب هذا الكفاح وإتمام هذه المهمّة". ولفت إلى "أنّنا نبذل جهودًا كبيرة من أجل إحقاق الحق، والقانون ليس من أجلنا فقط، بل من أجل إخوتنا السوريين ورخائهم واستقرارهم وأمنهم. كما أنّنا نحرص على إيفاء مسؤوليّاتنا الإنسانية أيضًا، فضلًا عن العسكريّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع التركي: عملية "درع الربيع" هي مهمة إنسانية وعسكرية في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.