وزير الدفاع التركي: عملية "درع الربيع" هي مهمة إنسانية وعسكرية في إدلب

أكّد وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​ لدى تفقّده مع رئيس أركان وقادة ​الجيش التركي​، مركز إدارة عمليات "درع الربيع" ضدّ قوات ​النظام السوري​ في إدلب السورية، أنّ "​تركيا​ تقوم بمهمّة إنسانيّة وعسكريّة كبيرة من خلال عمليّة "درع الربيع" في إدلب، من أجل صون أراضيها ومن أجل إخوتنا السوريين".

وركّز على أنّ "القوات المسلّحة التركيّة تقوم بكفاح هام وكبير من خلال عملية "درع الربيع"، مشدّدًا على "عزمهم على كسب هذا الكفاح وإتمام هذه المهمّة". ولفت إلى "أنّنا نبذل جهودًا كبيرة من أجل إحقاق الحق، والقانون ليس من أجلنا فقط، بل من أجل إخوتنا السوريين ورخائهم واستقرارهم وأمنهم. كما أنّنا نحرص على إيفاء مسؤوليّاتنا الإنسانية أيضًا، فضلًا عن العسكريّة".