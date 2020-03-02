الجيش الأميركي: معاملنا البحثية تعمل لإنتاج لقاح يقي من كورونا

أفادت قناة "العربية" عم مصادر في ​الجيش الأميركي​، أن "معامل الجيش الأميركي البحثية تعمل لإنتاج لقاح يقي من ​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.