وكالة النقل السويدية: تعليق رحلات الطيران المباشرة مع إيران منعاً لانتشار فيروس كورونا

أعلنت وكالة النقل السويدية، أنها "علقت رحلات الطيران المباشرة مع ​إيران​ كإجراء احترازي على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد". هذا وأكدت ​وزارة الصحة​ السويدية "تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا، وترتبط ست ​حالات​ مصابة بزيارة إيران".

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