ميركل: الاتحاد الأوروبي يتوقع من تركيا أن تحترم الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن الهجرة

أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، أن "​الاتحاد الأوروبي​ يتوقع من ​تركيا​ أن تحترم الاتفاق الذي توصلت إليه مع التكتل بشأن ​الهجرة​. وجاء هذا التصريح بعد أن أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في وقت سابق إن "مسألة فتح الأبواب أمام ​اللاجئين​ باتجاه ​أوروبا​ قد حسمت، والأبواب لن تغلق"، مهددا بتوجه ملايين ​المهاجرين​ إلى أوروبا قريبا". إضغط للمزيد

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