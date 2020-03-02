وفد أميركي يضم جيفري وكرافت وصل إلى أنقرة لبحث تطورات الأوضاع في إدلب

وصل وفد أميركي رفيع المستوى، يضمّ المبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ ومندوبة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​الأمم المتحدة​ ​كيلي كرافت​، إلى العاصمة التركية ​أنقرة​. ومن المقرّر أن يعقد الوفد الأميركي لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لبحث مستجدات الأوضاع في ​محافظة إدلب​ السورية. كما يُتوقّع أن يلتقي الوفد خلال تواجده في ​تركيا​، مع ممثّلي الأمم المتحدة والمنظمات المدنية، لبحث الأزمة الإنسانيّة الحاصلة في إدلب، وأن يزور ولاية هطاي التركية المحاذية لسوريا.

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