أعلن المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تقديم استقالته من مهمته"، معتبراً انه "سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد، وعلي اليوم، وقد عقدت قمة ​برلين​، وصدر القرار٢٥١٠، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض"، موضحاً انه "صحته لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا تم الطلب من الامين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يعلن استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.