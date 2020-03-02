ربيعي: كورونا هي القضية الأولى أمام الحكومة الإيرانية

أكّد المتحدث باسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​ أنّ "قضيّة فيروس "كورونا" هي القضيّة الأولى للحكومة والبلاد"، موضحًا أنّ "الحكومة ومنذ الإعلان عن أوّل إصابة بـ"كورونا" تعاملت بشفافيّة وصدق".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "إيران ستعبر هذه الأزمة بفضل التعاون الحقيقي بين الحكومة والشعب"، مبيّنًا أنّ "الإيرانيين متلاحمون أكثر من أي وقت مضى، ومتعاونون مع الحكومة بهدف التغلّب على هذا الفيروس". وركّز على أنّ "كورونا" تهديد عالمي يشبه فيروس "سارس" و"الإيدز"، وأنّ إيران من أكثر الدول شفافيّة بخصوص انتشار هذا الفيروس، خلافًا لبعض الدول الّتي تقدّم مصالحها السياسيّة والاقتصاديّة على أرواح مواطنيها".

وشدّد ربيعي على أنّ "سلامة أرواح الإيرانيّين هي أولى من كلّ شيء، وأنّ المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس تشير إلى أنّ انتشاره في حالة تقلّص وأنّ الجهود متواصلة لتطويقه"، مشيرًا إلى أنّ "وزارة الصحة والوزارات المعنية أعلنت افتتاح 107 خطوط صناعيّة جديدة لإنتاج التجهيزات والمواد الصحيّة، كالمطهرات والمنظفات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الطبيّة والصحيّة".