أعلنت لجنة إعادة هيكلة شركة النفط الفنزويلية "بي دي في إس إيه"، في بيان، عن "اعتقال مدير العمليات الخاصة ومدير عمليات النفط الخام، وذلك لقيامهما بتسريب معلومات للولايات المتحدة"، موضحة انه "يتحمل المسؤولان مسؤولية تقديم معلومات استراتيجية وحساسة وسرية إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية، مما يضر بصناعة النفط من خلال فرض عقوبات أحادية وغير قانونية تنتهك القانون الدولي".
هذا وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد وقع في وقت سابق مرسوماً بشأن إجراء إصلاحات شاملة في قطاع النفط للحماية من العقوبات الأميركية وتشكيل لجنة للعمل بهذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إعادة هيكلة شركة النفط الفنزويلية: اعتقال شخصين لقيامهما بتسريب معلومات لأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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