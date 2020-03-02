جون بولتون: كوريا الشمالية لن توقف تجاربها الصاروخية طواعية

أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ السابق ​جون بولتون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​كوريا الشمالية​ لن توقف تجاربها النووية، بشكل طوعي، بل استأنفت تجارب ​الصواريخ​ الباليستية، وانتهكت قرارات ​الأمم المتحدة​ مجددا"، مشيراً إلى ان "​سياسة​ ​الولايات المتحدة الأميركية​ يجب أن تواجه الواقع، الذي يقول إن كوريا الشمالية لن تتوقف طواعية، عن تجاربها الصاروخية". إضغط للمزيد

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