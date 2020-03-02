أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنّ "وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب سيزو تركيا، غدًا الثلثاء، وسيجري مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وعلى جدول أعماله بحث الأوضاع في سوريا".
وأوضحت في بيان، أنّ الوزيرين سيناقشان أيضًا القضايا الثنائيّة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 كانون الثاني الماضي، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة".
وتواصل تركيا تنفيذ عمليّة عسكريّة باسم "درع الربيع"، ضدّ قوات النظام السوري في إدلب، ردًّا على اعتدائها على القوات التركية في 27 شباط الماضي، ما أدّى إلى مقتل 34 جنديًّا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطانية يزور تركيا غدا ويجري مباحثات مع جاويش أوغلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.