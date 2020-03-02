وزير الخارجية البريطانية يزور تركيا غدا ويجري مباحثات مع جاويش أوغلو

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​، أنّ "وزير الخارجية البريطانية ​دومينيك راب​ سيزو ​تركيا​، غدًا الثلثاء، وسيجري مباحثات مع نظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​، وعلى جدول أعماله بحث الأوضاع في ​سوريا​".

وأوضحت في بيان، أنّ الوزيرين سيناقشان أيضًا القضايا الثنائيّة بعد خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​) في 31 كانون الثاني الماضي، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة".

وتواصل تركيا تنفيذ عمليّة عسكريّة باسم "درع الربيع"، ضدّ قوات النظام السوري في إدلب، ردًّا على اعتدائها على القوات التركية في 27 شباط الماضي، ما أدّى إلى مقتل 34 جنديًّا.